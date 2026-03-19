Хотят оседлать волну хайпа: блогеры массово едут на остров Эпштейна

Инфлюенсеры пытаются найти мифические подземные туннели.

Блогеры едут на остров финансиста-педофила Джеффри Эпштейна ради контента. В 2026 году на платформе YouTube наблюдается резкий рост интереса к его частному владению Литл-Сент-Джеймс. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для новой волны «паломничества» стала публикация министерством юстиции США секретных документов, связанных с делом покойного миллиардера. Контент-мейкеры со всего мира стремятся запечатлеть заброшенные постройки и найти мифические подземные туннели. Такие видео приносят им десятки миллионов просмотров.

По данным Google Trends, поисковые запросы, касающиеся «острова педофилов», достигли своего исторического максимума в феврале 2026 года.

«Последний выпуск файлов Эпштейна создал тренд, и это заставило ютуберов отправиться туда, чтобы в каком-то смысле оседлать эту волну», — отметил блогер Ахмад Абуроб.

Многие авторы каналов действуют по следующей схеме: они прилетают на соседний остров Сент-Томас, арендуют гидроциклы или используют дроны для съемок с воздуха. Некоторые осмеливаются высадиться на берег.

«Здесь происходили безбожные вещи. Находиться тут очень странно», — поделился инфлюенсер Эш Алка.

Особое внимание создатели контента уделяют зданию, известному как «храм». Оно, согласно документам, должно было быть музыкальным павильоном с роялем.

Несмотря на активность «исследователей», власти Виргинских островов пока не сообщали о привлечении кого-либо к ответственности за незаконное проникновение.

Остров в 2023 году был выкуплен миллиардером Стивеном Декоффом за 60 миллионов долларов. Новый владелец планировал возвести на этом месте роскошный курорт на 25 номеров.

Однако представители местного департамента планирования заявили, что по состоянию на март 2026 года никаких официальных планов по застройке Литтл-Сент-Джеймс к ним не поступало.

Пока проект реновации стоит на паузе, блогеры продолжают использовать дурную славу места для привлечения аудитории, несмотря на этическую спорность таких видео.

Тропический ад Эпштейна

Остров Литл-Сент-Джеймс Эпштейн приобрел в 1998 году. Именно здесь, по данным следствия и показаниям жертв, миллиардер устраивал вечеринки для мировой элиты и совершал преступления сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

Финансист покончил с собой в тюрьме в 2019 году в ожидании суда по обвинениям в секс-торговле. После этого остров перешел в управление его наследников.

