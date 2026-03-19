Без паники: что делать, если ваши интимные фото слили в сеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Распространение личных данных без согласия подпадает под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни.

При утечке персональных данных или личных фотографий в соцсетях и мессенджерах следует оперативно фиксировать этот факт, а затем обращаться в правоохранительные органы. Такие рекомендации дали специалисты Роскачества в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперты посоветовали в первую очередь сохранить доказательства. Для это нужно сделать скриншоты публикаций и зафиксировать ссылки на материалы. Такие данные могут понадобиться при подаче заявления в полицию.

Также пользователям рекомендовали сразу отправлять жалобы через встроенные инструменты самих платформ, чтобы ускорить удаление контента и ограничить его распространение.

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что распространение личных фото и данных без согласия подпадает под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. По его словам, для привлечения виновных к ответственности необходимо подать заявление и приложить все собранные доказательства, в том числе переписку и ссылки на публикации.

При этом эксперт уточнил, что преступление считается совершенным с того момента, когда информация стала доступна хотя бы одному постороннему человеку, а наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

«Если преступник использовал служебное положение, ответственность будет строже», — отметил он.

Пострадавшие также могут подать гражданский иск о компенсации морального вреда, размер которого определяет суд. При этом ответственность за такие действия наступает с 16 лет, а незаконным может считаться даже отправка чужих фото в личные сообщения без согласия владельца.

В Роскачестве отметили, что утечки чаще всего происходят из-за действий хакеров, уязвимостей сайтов и приложений, а также по вине самих пользователей — например, при неправильных настройках доступа или использовании ненадежных облачных сервисов.

Для того, чтобы снизить риски, следует соблюдать правила цифровой безопасности: не вводить личные данные на сомнительных сайтах, внимательно проверять настройки облачных хранилищ, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к файлам на устройстве, и при необходимости ограничивать эти разрешения.

По данным Роскачества, в 2025 году утечки из российских компаний затронули более 767 миллионов записей с персональными данными, в том числе имена, даты рождения, адреса, электронную почту и номера телефонов пользователей.

