«Лавины» не будет? Как скажется на рынке жилья рост продаж для закрытия ипотеки

Рост числа сделок по реализации заложенного жилья связан как с кредитной политикой прошлых лет, так и с падением доходов заемщиков.

Значительная часть сделок по продаже недвижимости для досрочного погашения ипотечного кредита реализуется не из-за финансовых трудностей собственников, а как подготовка к улучшению жилищных условий. Об этом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«То есть продавец продает собственную квартиру, гасит ипотеку, оформляет новые кредиты и покупает объект большей площади», — пояснила эксперт.

Есть и иной сценарий — продажа ипотечной квартиры с вложением оставшихся средств в более ликвидную недвижимость. Сама по себе статистика по росту подобных сделок еще не отражает дальнейшие действия продавцов. Юсова подчеркнула, что эта тенденция не только не имеет исключительной связи с сокращением доходов населения, но и может соотноситься с понижением ставки на вторичную недвижимость. Благодаря ему у людей появилось больше возможностей для покупки недвижимости в ипотеку. Это подтверждается уже другой статистикой — в 2025–2026 годах увеличился спрос на ипотечные кредиты.

При этом в негативной составляющей этого тренда риелтор выделила не один фактор, а наложение сразу нескольких. Ошибочно связывать рост продаж ипотечных квартир только с неосмотрительностью банков. Конечно, в 2023 году наблюдался период более рискованной выдачи ипотеки. До ужесточения требований доля кредитов с более высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом была заметно выше, но ранняя мягкая кредитная политика теперь дает отложенный эффект.

«Есть и вторая причина — ухудшение финансового положения некоторых заемщиков уже после покупки. Потеря работы, развод, болезнь, декрет, снижение дохода. В таких условиях квартира продается не потому, что человек изначально не рассчитал свои силы, а потому, что семейная экономика изменилась», — рассказала риелтор.

В этой ситуации остро встает вопрос, грозит ли рынку лавинообразный рост таких продаж. По мнению Юсовой, это маловероятно — несмотря на то, что доля проблемных задолженностей действительно есть, в масштабах всего ипотечного портфеля в стране она составляет порядка одного процента. Это не тот масштаб, который сам по себе гарантирует массовый обвал рынка недивжимости.

