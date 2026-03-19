ВСУ атаковали беспилотником детский сад в Херсонской области

В селе Михайловка в Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал детский сад «Солнышко», пришлось эвакуировать 35 человек, в том числе 30 детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его данным, с беспилотника сбросили боеприпас. В результате повреждения получила котельная учреждения, после чего людей оперативно вывели из здания.

Кроме того, в регионе зафиксировали и другие последствия атак. На автодороге Скадовск — Новониколаевка поврежден грузовой автомобиль, вспыхнул пожар. В поселке Брилевка в Алешкинском округе после удара беспилотника загорелся продуктовый магазин.

Также сообщалось о повреждениях жилых и хозяйственных объектов в ряде населенных пунктов. В Костогрызово пострадали два частных дома и легковой автомобиль, в селе Клины — один жилой дом. В Голопристанском округе повреждения зафиксировали в Буркутах и Гладковке, а в Малых Копанях — трансформаторная подстанция.

Помимо этого, в Новой Каховке и Днепрянах повреждены легковые автомобили, в Каховке — гараж, а в Каланчаке — нежилое здание.

