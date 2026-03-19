«Люди кричали, дети плакали»: зыбучий песок поглотил мать с ребенком

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычная прогулка по пляжу обернулась для семьи настоящей борьбой за жизнь.

В Британии во время отдыха на побережье женщина и ее маленькая дочь оказались в ловушке зыбучего песка. Об этом сообщает BBC News.

По данным телеканала, девочка играла у воды и внезапно провалилась в вязкий грунт. Увидев это, мать поспешила на помощь, но сама ступила на опасный участок и начала стремительно уходить в песок. Вскоре женщина оказалась погружена почти по пояс.

Пострадавшие стали звать на помощь. Их крики услышали сотрудники расположенного поблизости парка развлечений, а также водитель грузовика, который гулял по пляжу со своей дочерью. Спасатели-добровольцы быстро сориентировались, нашли веревки и попытались вытянуть женщину и ее дочь.

Сначала удалось освободить ребенка, после чего совместными усилиями из песчаной ловушки вытащили и ее мать.

«Женщина увязла очень глубоко — примерно половина ее тела была в грязи. Конечно, поднялась суматоха. Люди кричали, дети плакали», — вспоминал свидетель.

К счастью, серьезных травм никто не получил. Однако происшествие стало напоминанием о том, насколько опасными могут быть зыбучие участки на побережье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.