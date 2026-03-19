Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если продавец предлагает попробовать фрукты, не спешите соглашаться.

Путешественников предупредили о распространенной уловке уличных торговцев, с которой можно столкнуться в странах Азии и на курортах Средиземноморья. О схеме с «пробой» фруктов рассказал ИА Регнум юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

По его словам, чаще всего подобные ситуации происходят в Турции. Продавцы предлагают гостям попробовать кусочек плода, а затем настаивают на покупке целой упаковки или корзины, объясняя это тем, что товар уже якобы испорчен или вскрыт. Эксперт отметил, что такая манера торговли во многих местах воспринимается как привычная практика.

Юрист подчеркнул, что оказание услуги или продажа товара по закону требует согласия обеих сторон. Если стоимость не была названа заранее и человек не выражал намерения платить, обязанности рассчитываться за предложенное не возникает. Подобный принцип распространяется и на чистку обуви, навязанные дегустации или внезапную помощь на улице.

«Это не мошенничество, это всего лишь восточная или азиатская традиция. На это не стоит обращать внимания и категорично отвечать отказом платить. Почистил — прекрасно. Я гость. Значит, вы должны мне что-то сделать. Все», — пояснил эксперт.

Шалоносов также напомнил, что для признания действий преступлением необходимы определенные признаки: общественная опасность, противоправность, вина и возможность наказания.

«В случае с „почищенным ботинком“ или „надрезанным яблоком“ эти признаки отсутствуют. Лицо действует добровольно, не угрожая жизни или государству, а значит, и ответственности за отказ платить за такой „подарок“ для туриста не существует», — добавил он.

Специалист призвал отдыхающих учиться уверенно отказывать, если услуга начинает навязываться без их согласия, и не пугаться угроз вызвать полицию. Как правило, правоохранительные органы не вмешиваются в подобные бытовые споры. Кроме того, наиболее безопасной стратегией остается игнорирование настойчивых уличных зазывал.

Юрист провел параллель с агрессивными методами торговли, распространенными в России в 1990-е годы. По его мнению, такие подходы постепенно исчезли на внутреннем рынке, однако в ряде стран они по-прежнему воспринимаются как своеобразная «игра» с туристами и способ заработка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.