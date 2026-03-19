Российского певца Akmal' внесли в список угроз нацбезопасности Украины

После включения в перечень артисту запрещен въезд на территорию страны.

Российского исполнителя Akmal’ (Акмаля Ходжаниязова) внесли в перечень лиц, которые, по мнению министерства культуры Украины, представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующий приказ опубликовало ведомство, текст приказа привело информагенство ТАСС.

Из документа следует, что в список добавлен Акмаль Абдулхалитович Ходжаниязов. После включения в перечень артисту запрещен въезд на территорию Украины, а его музыкальные произведения исключены из местного радио- и телеэфира.

До этого, 22 января, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выступил с инициативой включить в аналогичный список российскую певицу Любовь Успенскую, которая родилась и выросла в Киеве. Позже, как писал 5-tv.ru, Любовь Успенскую все же признали угрозой нацбезопасности Украины.

Подобные меры уже применялись и к другим деятелям культуры. Так, в августе 2025 года в перечень был добавлен актер Юрий Колокольников. Основанием для этого назвали его участие в проектах, финансируемых из государственного бюджета России.

