В Сибири задержали четверых организаторов мошеннического кол-центра

Подозреваемые использовали три сим-бокса и терминалы пропуска трафика, чтобы получать доступ к личным данным россиян и красть деньги.

В Новосибирске и Иркутске задержали четверых подозреваемых в организации мошеннического call-центра, оснащенного 1,5 тысячами сим-карт и тремя сим-боксами. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.

«Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан Российской Федерации с целью хищения денежных средств», — написала Волк.

Злоумышленников обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 2 статьи 274.3 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.

Они проживали на улице Березовая аллея и ежедневно получали от кураторов по 200 новых сим-карт, а также хранили у себя по три GSM-шлюза и сим-бокса.

Ранее 5-tv.ru писал о новых случаях мошенничества на фоне нестабильного интернета.

