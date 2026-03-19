Рост в 41%: сколько россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

В России количество запретов на выезд за рубеж из-за долгов выросло на 41,5%%

За год количество запретов достигло максимальных значений с 2019 года.

Количество временных запретов на выезд за границу для российских должников в начале 2026 года выросло более чем на 40%, достигнув рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), опубликованные 19 марта.

Аналитики РБК, опираясь на данные ведомства, сообщают: количество постановлений о запрете на пересечение границы подскочило почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Точный показатель прироста — 41,5%. Такой всплеск выглядит контрастно на фоне спада, фиксировавшегося позапрошлом году. Как отмечают эксперты, текущие значения стали самыми высокими за последние шесть лет — с 2019 года.

Ограничительные меры применяются к должникам по-разному. Порог срабатывания составляет десять тысяч рублей для тех, кто злостно игнорирует алиментные обязательства, компенсации за причинение вреда здоровью или морального ущерба.

Для остальных категорий финансовых «просрочек» сумма задолженности должна превышать 30 тысяч рублей. В отчете ФССП особо подчеркивается — угроза остаться на родине стала так называемым «катализатором»: многие неплательщики активизировались и начали закрывать долги.

Член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила, что для неплательщиков алиментов санкции не ограничиваются лишь запретом на выезд. Одной из крайних, но эффективных мер является ограничение в правах на управление автомобилем, а в некоторых случаях и изъятие транспортного средства. По словам депутата, применение всего спектра правовых механизмов, к примеру, уже побудило от 15 до 20% алиментщиков погасить долги.

