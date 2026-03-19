Названа дата прощания с утонувшей в Звенигороде девочкой

Церемония прощания с третьим утонувшим ребенком в Звенигороде пройдет 20 марта

Подростка нашли 17 марта — после того, как обнаружили тела ее друзей.

Прощание с 13-летней девочкой, тело которой обнаружили спасатели в Звенигороде, состоится в пятницу, 20 марта. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители Одинцовского городского округа.

Хронология трагедии

Трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, — пропали вечером 7 марта. Дети ушли гулять в микрорайоне Восточный и перестали выходить на связь.

В последний раз их видели идущими в сторону Москвы-реки.

На берегу спасатели обнаружили шапку одного из мальчиков и следы на льду, указывающие, что дети пытались выбраться.

Масштабные поиски и печальный финал

Поиски вели в круглосуточном режиме сотни спасателей, водолазов и волонтеров. Зону поиска расширили до 20 километров вниз по течению.

Водолазы обнаружили тело одного из мальчиков 11 марта примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала. Затем 13 марта нашли второго подростка — его унесло на семь километров вниз по течению.

Поиски девочки продолжались дольше всех. Около десяти суток родные и спасатели не теряли надежды. Ее тело нашли только 17 марта. Ее обнаружили в полутора километрах от места трагедии, у плотины.

Прощание

Церемония прощания пройдет в пятницу, 20 марта. Информацию о времени и месте сообщат дополнительно.

Семья девочки, которая все эти дни не покидала штаб поисковиков на берегу, наконец, сможет предать тело дочери земле.

