ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за вето на выделение кредита Украине

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Евросоюз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса из-за вето на кредит для Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц заявила СМИ, что, возможно, Евросоюз применит к Венгрии седьмую статью Договора ЕС, которая дает возможность лишить Будапешт права голоса.

Для решения этого вопроса объединение рассматривает и другие правовые инструменты, например, союз может подать судебный иск против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за препятствование предоставлению кредита Украине.

Кроме того, ЕС может прибегнуть к и варианту, при котором все финансовые вопросы объединения будут решаться с ужесточенными условиями соблюдения права верховенства.

Однако окончательное решение о том, какие действия будут предприняты в отношении Будапешта, примут после парламентских выборах в Венгрии в апреле. Многое зависит от того, переназначат Орбана на пост премьер-министра или нет.

Выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро было согласовано еще в декабре 2025 года. Но Орбан воспользовался правом вето и не позволил Киеву получить эти средства.

Все из-за того, что 27 января Незалежная прекратила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По заявлениям Киева, нефтепровод поврежден беспилотниками. Однако Венгрия и Словакия обвинили Украину во лжи. И пообещали не дать свое согласие на финансирование, пока не будут возобновлены поставки нефти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался в пользу продолжения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», назвав отказ от них неразумным. А конфликт на Ближнем Востоке только привел к дефициту топлива и усугубил ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.