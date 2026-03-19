Хронология фильмов «Человек-паук»: как менялся супергерой на большом экране
Новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом выйдет 31 июля
Фото: Rights Managed/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Дружелюбный сосед Человек-паук — супергерой, история которого — одна из самых экранизируемых. За последние 20 лет студия Sony трижды перезапускала франшизу, и каждый раз с новым актером в главной роли. Рассказываем, какие фильмы выходили и чем отличаются разные версии Питера Паркера.
Оригинальная трилогия Сэма Рэйми: Тоби Магуайр (2002–2007)
Первая кинотрилогия стартовала в 2002 году с фильма «Человек-паук» режиссера Сэма Рэйми. Роль Питера Паркера исполнил Тоби Магуайр, его возлюбленную Мэри Джейн Уотсон сыграла Кирстен Данст.
Фильмы рассказали классическую историю Человека-паука. Застенчивого старшеклассника кусает радиоактивный паук, он получает суперспособности и учится ответственности после трагической гибели дяди Бена.
Серия фильмов с Магуайром:
- «Человек-паук» (2002) — противостояние с Зеленым Гоблином (Уиллем Дефо)
- «Человек-паук 2» (2004) — битва с Доктором Осьминогом (Альфред Молина)
- «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — сражение с Песочным человеком (Флинта Марко), Новым Гоблином (Джеймс Франко) и Веномом (Тофер Грейс)
Трилогия имела огромный успех. Второй фильм считается одним из лучших супергеройских фильмов в истории, а образ Джей Джоны Джеймсона в исполнении Дж. К. Симмонса до сих пор оценивается как эталонный.
Всего франшиза собрала около 2,5 миллиарда долларов.
В 2007 году после смешанных отзывов на третью часть студия закрыла проект. И планы на «Человека-паука 4» с Магуайром остались нереализованными.
Перезапуск Марка Уэбба: Эндрю Гарфилд (2012–2014)
В 2012 году Sony решила перезапустить франшизу. Новую дилогию снял режиссер Марк Уэбб, а роль Питера Паркера получил Эндрю Гарфилд.
В отличие от трилогии Рэйми, здесь главной любовной линией стали отношения с Гвен Стейси, которую сыграла Эмма Стоун.
В дилогию вошли:
- «Новый Человек-паук» (2012) — происхождение героя и битва с Ящером (Рис Иванс)
- «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014) — противостояние с Электро (Джейми Фокс) и Зеленым Гоблином (Дэйн ДеХаан)
Фильмы отличались более мрачным тоном, современным визуальным стилем и химией между Гарфилдом и Стоун, которую высоко оценили критики.
Однако вторая часть получила неоднозначные отзывы, и запланированные сиквелы и спин-оффы о «Зловещей шестерке» отменили.
Эра Кинематографической вселенной Marvel: Том Холланд (2016 — настоящее время)
В 2015 году Sony и Marvel Studios заключили историческую сделку: Человек-паук присоединился к Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Роль досталась британскому актеру Тому Холланду, который дебютировал в образе Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016).
Фильмы с Холландом в КВМ:
- «Первый мститель: Противостояние» (2016) — первое появление
- «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — сольник с противником Стервятником (Эдриан Тумс)
- «Мстители: Война бесконечности» (2018)
- «Мстители: Финал» (2019)
- «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) — битва с Мистерио (Джейк Джилленхол)
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — кроссовер трех поколений
В «Нет пути домой» случилось событие, о котором фанаты мечтали годами. Том Холланд встретился на экране с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, сыгравшими альтернативные версии Питера Паркера из других вселенных. Фильм стал кассовым хитом, собрав более 1,9 миллиарда долларов.
Мнение критиков и фанатов
Единого «лучшего» Паука не существует. Каждый актер получил признание за разные качества.
Тоби Магуайра чаще всего называют «классическим» и самым каноничным Питером Паркером. Его версия идеально передала образ «замученного трагедией» героя, борющегося с ответственностью и внутренними демонами.
Трилогия Сэма Рэйми считается культовой и заложила основы супергеройского кино. Многие фанаты до сих пор считают его фильмы лучшими по драматургии и раскрытию темы «великой силы и великой ответственности».
Однако некоторые критикуют его за излишнюю «унылость» и несоответствие остроумному прототипу из комиксов.
Эндрю Гарфилд получил звание «самого обаятельного и эмоционального» Паука. Критики и зрители единодушно хвалят его актерскую игру, химию с Эммой Стоун и способность передавать боль утраты (особенно после смерти возлюбленной).
По версии многих, Паук Гарфилда — идеальный «дружелюбный сосед. Но его дилогия как цельное произведение часто проигрывает в сравнении с трилогией Макгуайра.
Том Холланд признан самым техничным и «современным» Пауком. Его версия идеально вписалась в КВМ, добавив юношеской неловкости, самоиронии и зрелищности.
Многие считают его самым «подростковым» и живым Питером, а его фильмы — самыми зрелищными.
Критики отмечают, что его версия пока не прошла через те же трагедии, что предшественники. Паук Холланда слишком зависим от «старших товарищей» вроде Железного человека (Роберт Дауни-младший).
Так что выбор «самого лучшего» зависит от того, что вы цените больше: классическую драму, живую эмоциональность или современный экшн.
Что дальше?
В 2026 году ожидается выход четвертого фильма с Холландом — «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера фильма назначена на 31 июля.
Режиссером выступит Дестин Дэниэл Креттон. Картина станет новым этапом в эволюции персонажа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.