Должны быть обоснованы: может ли руководитель запретить смартфоны на работе

Многое зависит от особенностей компании.

Запрет на использование смартфонов на рабочем месте должен быть обоснован. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Работодатель вправе устанавливать ограничения на использование личных мобильных телефонов на рабочем месте, однако такие ограничения должны быть обоснованы характером работы и закреплены в локальных нормативных актах организации», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что подобные требования должны быть разумными и соразмерными. Например, связаны с безопасностью или особенностями производства либо же необходимостью обеспечить нормальную организацию работы.

Если же подобные ограничения ввели без очевидной связи с обязанностями сотрудника и условиями труда, то такие требования руководителя могут быть признаны избыточными.

При этом, если такой запрет все же приняли, то должно должна быть предусмотрена и безопасная система хранения гаджетов, так как они являются личным имуществом работников, добавила Голубева.

