Студентка перепутала менингит с простудой и лишилась конечностей

Фото: www.globallookpress.com/ Harry Hart

Девушка не намерена отказываться от мечты о модельной карьере.

Британская студентка Университета Де Монфор Кетия Мопонда потеряла обе ноги и все пальцы на руках после того, как приняла симптомы менингита за обычную простуду. Об этом рассказала газета Mirror.

Трагедия произошла осенью 2024 года, когда девушка проучилась в учебном заведении всего восемь дней. Первоначально 20-летняя студентка списала кашель и нарастающую сонливость на простуду. Однако вскоре ее обнаружили в комнате без сознания.

В больнице врачи диагностировали менингококковую септицемию, которая спровоцировала бактериальный менингит и тяжелый сепсис. Это привело к необратимому повреждению тканей.

В ходе экстренного лечения пациентку ввели в состояние искусственной комы. Из-за нарушения кровообращения кожа на конечностях начала отмирать, а внутренние органы начали отказывать.

«Я не могла видеть или говорить, прошла целая неделя, прежде чем я начала говорить. Большую часть времени я не знала, где нахожусь», — поделилась пострадавшая воспоминаниями о пребывании в реанимации.

В декабре 2024 года ее перевели в больницу королевы Елизаветы, а 7 января 2025 года хирурги провели ампутацию обеих ног ниже колена и всех десяти пальцев на руках.

Девушка призналась, что это решение «убило ее дух». Она постоянно плакала. Жизнь требовалось выстраивать заново в совершенно иных условиях.

На фоне вспышки менингита в Кенте, унесшей жизни двух молодых людей, Кетия Мопонда выступила с резкой критикой в адрес правительства и вузов.

Она уверена, что власти не извлекли уроков из ее истории и обязаны запустить масштабные информационные кампании и программы вакцинации.

«Менингит прогрессирует очень быстро. Между жизнью и смертью проходят считанные секунды. Вакцина может реально снизить вероятность летальных исходов», — подчеркнула Кетия.

Несмотря на тяжелую инвалидность, девушка учится ходить на протезах и не намерена отказываться от мечты о модельной карьере. Она призывает всех студентов быть бдительными и немедленно обращаться за помощью при первых симптомах.

