«Хочу результат сейчас»: почему виниры стали популярны среди зумеров

За желанием изменить внешность могут скрываться личные проблемы.

Для современной молодежи идеальная улыбка превратилась в цель, которую нужно достичь. Поэтому зумеры сегодня устанавливают виниры и гриллзы. Об этом сообщила психолог Ольга Уманова в беседе с Life.ru.

«Виниры, создают ощущение мгновенного преображения. Как и гриллзы (съемные декоративные накладки на зубы). В мире, где ценится скорость, это привлекательно: «Хочу результат сейчас», — заявила она.

По ее словам, изменение внешности, в том числе зубов, становится способом заявить о себе и выделиться, привлечь к себе внимание или стать частью субкультуры. Уманова также отметила, что этот эффект усиливают социальные сети: увидев тренд у кумиров, представители поколения Z хотят повторить.

Кроме того, психолог подчеркнула, что за стремлением поставить новые зубы скрываются и внутренние проблемы — низкая самооценка, тревожность и сложности в коммуникации. При этом эксперт добавила, что такой ход мыслей игнорирует долгосрочные последствия для здоровья.

«Очень часто это сознательный эпатаж. Разрушение здорового ради эстетики может быть формой протеста против „правильности“, медицинских норм, родительских установок», — сказала Уманова.

Она призвала родителей проявлять интерес к желаниям детей, предлагать другие способы самовыражения и обращаться к специалистам, если стремление к идеальной улыбке сопровождается с признаками тревоги и навязчивыми мыслями о внешности.

Ранее 5-tv.ru писал, что профессиональное отбеливание зубов не повреждает эмаль и не приводит к развитию постоянной чувствительности.

