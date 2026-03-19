Названы главные ошибки перед сдачей ЕГЭ: чего нельзя делать школьникам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) школьники часто допускают действия, которые негативно влияют на их продуктивность и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с ТАСС сообщила психолог Инга Горбунова.
По ее словам, к таким ошибкам относятся занятия в ночное время, недостаточная физическая активность и постоянная концентрация на результате.
«Сон необходим для восстановления и запоминания материала. Мозг нуждается в отдыхе ничуть не меньше, чем мышцы после тренировки. Недосып делает вас раздражительным и рассеянным», — заявила она.
Говоря о мыслях об итоговом балле, эксперт подчеркнула, что негативные мысли создают порочный круг страха и неуверенности. Горбунова посоветовала не отказываться от поддержки родных людей и не стесняться просить помощи.
«Экзамены важны, но жизнь намного шире и интереснее. ЕГЭ можно пересдать, а вот жизнь — единственная и неповторимая», — добавила психолог.
