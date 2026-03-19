Звезда новой «Молодежки» сыграла тайную свадьбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она не стала раскрывать подробностей церемонии.

Актриса Диана Милютина, известная по сериалу «Молодежка. Новая смена», сообщила, что вышла замуж. О своем новом статусе она рассказала в социальной сети спустя несколько месяцев после события.

Как оказалось, свадьба прошла 17 октября 2025 года. Диана не стала делиться подробностями церемонии. Звезда также держит в секрете имя супруга. При этом она разместила кадры из фотосессии в образе невесты, где была одета в шелковый белоснежный халат с перьями и домашнее платье с кружевными вставками.

Милютина запомнилась зрителю по проекту «Молодежка. Новая смена», где она сыграла участницу группы поддержки Елизавету Москвину. Кроме того, она снималась в сериалах «Фишер», «Первокурсницы» и «Екатерина. Фавориты». Всего в ее карьере свыше 40 работ.

