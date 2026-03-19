Автокредиты оказались недоступны большинству россиян. Как подсчитали аналитики, средний платеж составляет 37 тысяч рублей.

Чтобы банк одобрил займ, зарплата должна быть вдвое больше. При этом желательно, чтобы у клиента не было других долгов. Оказалось: тех, кто может обслуживать и автокредит, и еще один или несколько займов, в нашей стране менее 40 процентов.

Кроме того, банки стали внимательнее изучать кредитную историю. Если есть хотя бы одна просрочка, шанс получить деньги значительно падает.

Автодилеры не могут реализовать все произведенные и привезенные в Россию автомобили, поэтому снижают цены. Стоимость новых машин и кредитные ставки сегодня не стимулируют покупки, и люди реже меняют свой транспорт. С осени прошлого года наблюдается заметный спад продаж. В феврале спрос на легковые автомобили упал еще на четверть из-за высокой стоимости займов, которую не все могут себе позволить.

