От Балтики до Камчатки: как экипаж «Александра III» встречает День подводника после дальнего похода

Такие крейсеры — часть российской ядерной триады.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают российские моряки-подводники. Поздравления принимают не только действующие военные, но и те, кто создает, ремонтирует и обслуживает субмарины. А для экипажа атомного подводного крейсера «Александр III» это еще и личный праздник. Команда возвращается на Камчатку из дальнего похода. Один день из жизни моряков-подводников увидел корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Российский атомный подводный крейсер «Александр III» идет Северным морским путем. В погружение ушел на Балтике, и под арктическими льдами до родной гавани на Камчатке.

«Конструктивно сама по себе подводная лодка по устройству и обслуживанию сложнее, чем станция «Мир», — рассказывает командир атомной подводной лодки (АПЛ) Олег Гришаев.

Такие крейсеры — часть российской ядерной триады. И служат здесь лучшие из лучших. Все действия экипажа точны и слаженны. Подводники всегда готовы поразить цель по команде. С гордостью показывают красные звезды на ракетных шахтах — так отмечают успешные пуски.

Российский флот начался в Петербурге, и до сих пор здесь готовят подводников для самых современных атомных крейсеров. Каждый экипаж учится понимать друг друга с одной команды командира:

— Личному составу выполнить первичные мероприятия по борьбе за живучесть!

Учебные тренажеры здесь — это макеты реальных узлов и агрегатов всех наших подводных лодок, а некоторые классы имитируют реальные отсеки АПЛ.

«Ни один электронный прибор никогда не заменит ни уха, ни глаза», — отмечает преподаватель цикла управления АПЛ, безопасности плавания и борьбы за живучесть, капитан первого ранга в отставке Владимир Небылицин.

Вот почему центры экстремальной подготовки подводников есть на каждом российском флоте. Моряки учатся заделывать пробоины в борту. А во Владивостоке тушат пламя в отсеке с электрооборудованием. Пожар на подводной лодке страшнее затопления.

Подводный флот России постоянно модернизируется, входят в состав новые военные корабли. Вот эта дизель-электрическая подводная лодка внешне — всем известный проект «Варшавянка», но внутри — это принципиально другой, суперсовременный боевой корабль.

От палубы до капитанского мостика — с десяток метров по узкой шахте. Пространство даже на современной подводной лодке (а это новый модернизированный проект) крайне ограниченно — используется каждый сантиметр полезной площади. Кругом приборы, датчики, системы ручного управления. Да и моряки-подводники — это люди особой комплекции, как правило — спортивные и невысокого роста.

Кухня или камбуз не больше двух квадратов — при этом есть и плиты, и духовки — все российское.

«Как и везде — первое, второе и компот», — делится старшина команды снабжения подводной лодки «Уфа» Андрей Волосатов.

Жилая каюта — на шесть человек.

«Здесь для удобства, чтоб не вывалиться, здесь полочки для личных вещей, вешалочка небольшая, там коробочка, ну для зубной пасты, зубной щетки», — показывает матрос подводной лодки «Уфа» Данил Шамных.

И это — все личное пространство.

«Здесь мы как одна семья находимся очень тесно друг к другу. Едим с одного котла, дышим одним воздухом», — заметил старший матрос подводной лодки «Уфа» Илья Волынин.

Эта подводная лодка всего пару лет в составе тихоокеанского флота, а у экипажа уже десятки успешно выполненных миссий и месяцы под водой. Сколько точно — знает штурман, который называет себя хранителем времени.

«В обязанности штурмана входит хранение времени на корабле. Когда у нас сигналов точного времени нет, или мы в подводном положении, я могу по приборам рассчитать точное время на корабле», — рассказывает штурман подводной лодки «Уфа» Тимофей Киселев.

Этот экипаж вместе в погружениях провел уже больше трех месяцев — под тоннами воды мирового океана. Вот «Уфа» проводит пуски в японском море и успешно поражает цели на материке.

«Подводная лодка и служба в подводном флоте и есть наша жизнь повседневная», — отметил командир подводной лодки «Уфа», капитан третьего ранга Никита Антонов.

Многие подводники встречают праздник сегодня у родных берегов. Но их служба такая, что в любой момент они готовы выйти в море.

