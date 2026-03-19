МАГАТЭ: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии

Фото, видео: Vahid Salemi/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сам реактор не поврежден.

Чуть более трехсот метров отделяли мир от ядерной катастрофы. Именно такое расстояние между местом прилета и ядерным реактором Иранской АЭС «Бушер».

В МАГАТЭ подтвердили, что атака лишь по случайности не привела к непоправимым последствиям. Сам реактор не поврежден, но риск, что новые атаки могут вызвать масштабное загрязнение, сохраняется. Тем более, что, по данным КСИР, провинцию, в которой расположена станция, американо-израильские силы беспрерывно бомбят.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.