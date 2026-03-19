В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов

Решение о его введении принимают учебные заведения с учетом мнения родителей.

С 1 сентября российские школьники начнут изучать новую дисциплину. Внеурочный курс «Моя семья» будет подготовлен для учащихся с первого по четвертый классы. Об этом автор-разработчик учебных пособий Татьяна Поликарпова рассказала агентству РИА Новости.

«Курс будет внедрен как дополнительный урок, темы распределены примерно по одной в месяц», — отметила она.

Министерство просвещения официально включило в федеральный перечень учебно-методические пособия «Моя семья». Курс будет реализован как дополнительная образовательная программа. Решение о его введении принимают школы с учетом мнения родителей.

По словам Поликарповой, каждый класс получит специальную тематику занятий. Ученики первого класса познакомятся с понятием любви и ее значением в формировании семейных традиций. Второй класс изучит тему традиционных ценностей и особенностей русской культуры, связанных с семьей.

Третьеклассники узнают о положительных качествах характера, воспитываемых семьей. Четвертый класс будет обсуждать взаимоотношения ребенка и взрослого.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял о завершении перехода на единые учебники по основным дисциплинам к 2028 году, подчеркнув важность обновления образовательных стандартов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в созданных по программе «Математическая вертикаль» классах учатся свыше 52 тысяч столичных школьников.

За время существования проекта число учеников возросло в пять раз. Углубленный курс позволяет лучше освоить алгебру, геометрию, теорию вероятности и статистику.

