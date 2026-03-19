МЧС России призвало использовать номер «112» только в экстренных случаях

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Единый номер спасения «112» используется только для экстренных ситуаций, когда счет идет на секунды. Это могут быть серьезные ДТП, крупные пожары с сильным задымлением, угроза жизни или общественному порядку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Следует помнить, что номер „112“ предназначен только для экстренных ситуаций, где счет идет на секунды: пожар или задымление, угроза жизни и здоровью человека, правонарушение или угроза общественному порядку, серьезное ДТП, авария на коммунальных сетях, другие происшествия, требующие срочного реагирования», — сказал представитель ведомства.

Каждый звонок на «112» принимает профессиональный оператор, который уточнит обстоятельства, передаст информацию в соответствующую службу — пожарную, полицию, скорую помощь или аварийную — и поможет экстренным службам быстро прибыть на место происшествия.

«Алгоритм действий при звонке на "112" должен быть следующим: говорите с оператором спокойно и четко; сообщите, что случилось, кратко опишите ситуацию; назовите точный адрес; если вы на природе или в незнакомом месте, опишите ориентиры, название населенного пункта и километр трассы», — посоветовал представитель МЧС.

Ложный вызов отвлекает силы от реальных проблем и может повлечь наказание.

