Призерам Олимпиады и Паралимпиады увеличат премиальные

В России анонсировали увеличение выплат для олимпийцев и паралимпийцев

За золото предусмотрено пять миллионов рублей.

Российские спортсмены, ставшие медалистами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии, получат повышенные выплаты. Об этом сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционное вознаграждение. По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию», — сказал глава ведомства.

Новые суммы указаны в разработанном министерством проекте постановления правительства, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что за золотую медаль выплатят пять миллионов рублей, за серебряную — три миллиона, а за бронзу — два миллиона. Вознаграждение полагается за каждую завоеванную медаль.

Зимняя Паралимпиада прошла в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российскую сборную на ней представляли шесть атлетов, которые завоевали 12 наград. В медальном зачете Россия расположилась на третьей строчке, пропустив вперед лишь Китай и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал выступление российских паралимпийцев настоящим подвигом.

