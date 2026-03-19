«Каждый день знаменитый»: Митя Фомин о своей незаурядности и маргинальности

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисту с детства претили какие-либо правила, рамки и приличия.

Известный певец Митя Фомин признался, что с детства ощущал себя незаурядным человеком, которому претили какие-либо правила и рамки. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

«Я всегда был как бы немножечко оппортунистом и немножечко таким маргиналом, да. Это говорит о том, что я, как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — поделился певец.

Тем не менее, конфликты с окружающими на почве «инаковости» никак не сказались на самооценке артиста. Наоборот — Фомин ощущает себя более чем уверенно. Например, он уверен, что, когда родился, уже был знаменитым.

«Каждый день я просыпаюсь знаменитый, каждый божий день, слава богу. Я вот знаете, у меня такое ощущение, что, когда я родился, я уже был знаменит. <…> Мне свойственна инаковость — равно внимание. Я это не лечил, я этим наслаждаюсь», — с улыбкой произнес певец.

Что тут сказать — такая уверенность в своей привлекательности и уникальности свойственна только королю поп-эстрады Филиппу Киркорову. Как-то он напомнил всем, кто успел забыть, что он не просто знаменитость, а настоящий бренд на века.

Для артиста оказался знаковым выход первого за шесть лет музыкального альбома Uno, о котором он поспешил рассказать.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.