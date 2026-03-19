На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Кристины

Кристина – долгожданный, но поздний ребенок. Родилась раньше срока, на 29-й неделе. Весила чуть больше килограмма. Из-за нехватки кислорода у девочки развился детский церебральный паралич.

«Естественно, конечно, это шок, когда ты понимаешь, что твой ребенок ходить не может. И он будет ездить постоянно на коляске, это тяжело, естественно», – говорит Наталья Ягодкина, мама Кристины.

Кристину лечили всеми известными способами: от физиопроцедур до механотерапии. И это дало временные результаты. Но сейчас ситуация ухудшилась – мышцы в постоянном напряжении. Не помогают даже дорогостоящие расслабляющие инъекции. Девочку мучают постоянные боли: ночью она не может повернуться без помощи мамы, на ногах не простоит и минуты.

Помочь должна операция. Это сложное нейрохирургическое вмешательство хорошо себя зарекомендовало.

«Единственная цель, которую мы ставим, как нейрохирурги, перед операцией – это избавить ребенка от чрезмерного напряжения мышц. Как мы этого достигаем? Частично пересекаем волокна, по которым как раз и бегут импульсы к мышцам и держат ее в напряжении», – объясняет нейрохирург, доктор медицинских наук Дмитрий Зиненко.

Стоимость операции и последующей реабилитации – 1 280 000 рублей. Это неподъемная сумма для мамы троих детей, которая воспитывает их одна. Отец Кристины ушел из семьи.

С каждым днем мышцы девочки теряют эластичность, кости деформируются – промедление может грозить искривлением позвоночника.

«Самое страшное в этом моменте, когда ты остаешься один, боишься не успеть по времени, чтобы успеть поставить ребенка на ноги. Когда понимаешь, что, в принципе, кроме меня-то она больше никому не нужна», – переживает Наталья Ягодкина.

У дочери и мамы одна – самая заветная – на двоих мечта: чтобы Кристина встала на ноги. И когда это произойдет, они обязательно пойдут в парк, чтобы девочка впервые в жизни смогла попрыгать на батуте.

