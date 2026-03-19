Какие проекты реализуют к 12‑летию возращения полуострова домой.

Возвращение полуострова домой стало определяющей вехой в тысячелетней истории страны. Именно с таких слов Владимир Путин начал совещание с правительством. На нем обсудили социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя. Как изменилась жизнь русского полуострова, расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Совещание с ходу взяло мажорную ноту, ведь и повод-то замечательный: Крым и Севастополь отмечают 12-летие в составе России.

«Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор — быть со своей Родиной», — отметил президент России Владимир Путин.

«Спасибо, что в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь, сохранили Крым. И развиваете его», — ответил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

И тут глава Крыма на эмоциях признался президенту в том, за что получил предупреждение, куда более внушительное, чем от Минздрава. Хоть и в шутку.

— Поднимали рюмку не один раз за вас и все эти дни, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни.

— Пора бы прекратить. Достаточно.

— Не в рабочее время все делалось.

— Хорошо, ладно.

Открытие комплекса очистных в Крыму — сродни подарку на праздник. Уже через четыре года на полуострове планируют сократить выбросы грязных стоков в Черное море на 95 процентов.

— 24 КОСа у нас по Республике Крым запланировано, восемь из них уже введены, вот этот один из них сегодня находится в строительстве, по трем запланирован ввод в эксплуатацию, из них по двум с опережением срока, — рассказал министр строительства и архитектуры Республики Крым Эдуард Щеголев.

— Ну отлично, финансированием обеспечены все эти работы? — уточнил президент.

— Полностью, — заметил чиновник.

Радость и у медиков, и у их маленьких пациентов, которых уже принимает новый реабилитационный комплекс в Евпатории на 300 мест. Лечат и заболеваниями нервной системы, и опорно-двигательного аппарата, и другие.

— Неиспользуемая годами территория была более 20 гектаров благоустроена на берегу моря, значит, сделан вот мирового уровня комплекс, — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

— Солидный объект, действительно, 300 круглосуточных коек и 75 коек дневного стационара. Но, насколько я понимаю, есть еще над чем работать там? — спросил российский лидер.

— Нам осталось завершить строительство общежития на 150 квартир и завершить строительство пансионата с обеденными залами и столовой. И, соответственно, к завершению 2026 года должно быть завершено и открыто для полного спектра услуг, — объяснила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина.

— Уверены, что так и будет, да?

— Прикладываем все усилия, Владимир Владимирович.

— Не-не-не, ну это какой-то… Прикладывать недостаточно, нужно добиться результата. Результат будет? Сделайте все вовремя?

— Результат будет, так точно, сделан.

— Хорошо.

Результаты, но уже в спорте, ждут от крымчан и после открытия нового ледового катка. Южный климат не повод забывать зимние виды спорта.

«Несомненно, станет одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в нашем южном регионе», — отметил Владимир Путин.

Площадка уже готова принимать первых посетителей.

«Для детей это очень актуально. У меня ребенок обожает катание фигурное, ледовый спорт. Хороший подарок», — восхищается местная жительница.

Давно не было и такого, чтобы наш гимн звучал на международных соревнованиях под олимпийской эгидой, как раз со времен воссоединения Крыма с Россией. В данном случае речь про паралимпийцев. Владимир Путин не мог не отметить последний крупный успех России на международной арене.

«Они тоже совершили, действительно, реально подвиг. Просто удивительно. Наша команда состояла всего из шести спортсменов. Представлена была в трех видах спорта, и благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым завоевала команда третье место», — говорит президент.

После праздничной повестки в Крыму эстафета переходит российским паралимпийцам. Завтра будет уже их праздник. Наших спортсменов, вернувшихся с медалями из Италии, будут чествовать в Кремле.

