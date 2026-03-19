«Билет в один конец»: история российского археолога Бутягина, которого Польша хочет передать Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Но начнем мы новостями из Варшавы, где суд сегодня принял решение, которое фактически является приговором для российского археолога Александра Бутягина. Ученого, который по сути находится в заложниках, Польша решила выдать Украине. Причем законных оснований для этого абсолютно никаких. Ведь надо понимать, что дело Бутягина — это всего лишь эпизод большой европейской русофобской компании. Корреспондент «Известий» Екатерина Хамова все объяснит.

Из зала польского суда в наручниках выводят не маньяка или насильника, а археолога. Филиал европейской Фемиды распорядился выдать россиянина Александра Бутягина Украине для суда без следствия.

— Господин Бутягин, что вы скажете про правовые решения?

— Как ожидалось.

Под надзором польского правосудия Бутягин находится с прошлого декабря. В 2025-м он давал лекции в городах Европы. Варшава стала последней точкой маршрута. И все время с момента задержания ученый фактически отрезан от контактов с семьей.

«Он пытался прозвониться вот жене, и он смог прозвониться, и все время срывались звонки. Она присылала мне показания, что звонки срываются, то есть ему разрешалось сделать три звонка, все три звонка сорвались», — рассказывает отец россиянина Михаил Бутягин.

На бумаге Киев вменяет Бутягину ущерб в почти пять миллионов долларов за раскопки на месте античного города Мирмекий в Керчи. На деле доказательств разрушения памятника нет. Как и нет обоснований сумме ущерба. Да и вообще обвинения относятся к периоду, когда Крым вернулся домой, в Россию.

«Мы будем подавать жалобу на это постановление, если оно примет такую форму. Следующее решение будет за министром, так что, конечно, судебный путь еще не исчерпан», — заявил адвокат Александра Бутягина Адан Доманьский.

В политизированности преследования сомнений нет. В российском посольстве в Варшаве «Известиям» сообщили, что будут бороться за освобождение ученого. Вступились за Бутягина и в российском МИД.

«Речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В адвокатской среде уверены, допустить экстрадицию в Киев нельзя. Помещение Бутягина в украинский следственный изолятор — прямая угроза его жизни и здоровью. Об этом рассказал адвокат, который ранее защищал Даниила Касаткина — российского спортсмена, задержанного во Франции по надуманным обвинениям.

«Если Польша выдаст на Украину нашего ученого, то это действительно билет в один конец, потому что, скорее всего, ему будут предложены плохие условия содержания, скорее всего, с ним будут работать какие-то спецслужбы. Вряд ли они показательно будут делать все в рамках демократии», — объясняет адвокат Владимир Саруханов.

Касаткина схватили прямо в аэропорту Парижа. Вашингтон утверждал, что баскетболист причастен к хакерской деятельности. Вернуться домой он смог только в этом январе. Российским властям удалось договориться об обмене. В случае Бутягина все куда сложнее. Ведь решение польского суда зависит от ответа на вопрос «Чей Крым?».

