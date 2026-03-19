Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Он назвал его мудрым и дальновидным политиком.

Российский президент Владимир Путин направил новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи телеграмму в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания исламской республики IRIB.

«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», - говорится в тексте.

Глава государства назвал Лариджани настоящим другом России, а также мудрым и дальновидным политическим деятелем, с которым неоднократно встречался.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта заявил о ликвидации Лариджани во время ударов по Ирану. Позже эту информацию подтвердили в Тегеране. Его считали одной из ключевых фигур в Иране, а также «серым кардиналом». Он отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности страны.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель секретаря иранского Совбеза. Об этом писал 5-tv.ru.

