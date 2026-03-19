В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Среди раненых — более 260 несовершеннолетних детей.

В результате атак США и Израиля по Ирану пострадали свыше 20 тысяч человек, сотни погибли. Об этом сообщили в Минздраве Ирана.

Согласно обнародованной статистике, которую приводит агентство Tasnim, по всей стране пострадало 498 школ. В ходе массированных ударов погибли 206 учеников и сотрудников школ, еще 154 учителя и ученика получили ранения.

По данным иранского Минздрава, были госпитализированы более 19 000 человек, 1129 из них остаются в больнице. Из числа пострадавших 18 992 человека получили медицинскую помощь и были выписаны.

Ранения получили 13 детей в возрасте до пяти лет и 204 ребенка в возрасте до 18 лет. Также пострадали 50 детей в возрасте до двух лет.

Жертвами военного конфликта стали и сотрудники медицинских учреждений — 18 работников погибли, 101 получили ранения.

Повреждены 54 медицинских учреждения, 47 подразделений экстренной помощи и 36 машин скорой помощи. Шесть больниц полностью эвакуированы. Среди погибших 227 человек, 3210 женщин получили ранения.

По данным источника, в период с 3 по 14 марта на горячую линию психологической помощи поступало более чем 84 580 звонков.

До этого вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар сообщила о повреждении более 9,6 тысячи гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома, с начала военной операции США и Израиля.

