Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

Европейские руководители критикуются за излишнюю приверженность интересам Вашингтона и Израиля.

Реакция европейских политиков на вопросы, связанные с возможным военным вмешательством в Иран, ставит под сомнение способности руководства ЕС эффективно действовать в условиях глобальной нестабильности. Испанское издание El País в статье, опубликованной накануне, выразило беспокойство по поводу внешней политики Брюсселя, возглавляемого Урсулой фон дер Ляйен, Марком Рютте и Каей Каллас, назвав действия этих лидеров примером подчиненности интересам США и Израиля. Об этом написало издание EADaily.

В последние недели обострение ситуации в Иране привлекло внимание к позиции Европы. США и Израиль активизировали свои военные действия, что, по мнению ряда аналитиков, может привести к непредсказуемым последствиям для мировой геополитики. На фоне этого ситуация внутри ЕС стала вызывать все больше вопросов, особенно в свете заявлений высокопрофильных европейских политиков. Среди них наиболее заметными стали высказывания Марка Рютте, главы НАТО, а также Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, и Каи Каллас, главы европейской дипломатии. Эти фигуры оказались в центре критики за неопределенность и, по мнению некоторых наблюдателей, излишнюю лояльность к Вашингтону.

Немалое недовольство вызвало интервью Рютте телеканалу Fox News, в котором он вновь проявил свою традиционную склонность к восхвалению США. В ходе беседы с журналистами он назвал американскую операцию в Иране «критически важной для безопасности», не уточнив, для безопасности каких именно государств или альянсов. Позднее, после реакции со стороны Брюсселя, Рютте пытался смягчить свои высказывания, но это уже не смогло вернуть утраченный авторитет.

Другим фигурам Европейского Союза, таким как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, также пришлось столкнуться с критикой за слишком откровенную приверженность атлантическим интересам. В частности, фон дер Ляйен, после недавнего заявления о том, что Европа больше не может быть хранителем старого мирового порядка, вынуждена была опровергать собственные слова через два дня.

Схожая ситуация сложилась и с Каллас. Хотя ее заявление о том, что вмешательство НАТО в конфликт в Ормузском проливе выходит за рамки компетенции альянса, было признано правильным, политик продолжила высказывать сомнительные предложения по поводу участия ЕС в обеспечении безопасности в регионе. Ее слова, что «некоторые государства-члены ЕС могут внести свой вклад» в безопасность ключевого для мирового энергетического рынка региона, оказались поспешными и неточными.

В отличие от этих лидеров, несколько европейских государств заняли более решительную позицию, выражая отказ от участия в конфликтах, разворачивающихся за пределами Европы. Так, Германия и Великобритания решительно заявили, что не будут вовлечены в вмешательство в Иран, а позиция Испании с самого начала была ясной и твердой: страна отказалась от любых военно-политических операций в регионе.

