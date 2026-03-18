«Было тяжело смотреть»: Сергей Горох о последних годах жизни Бориса Моисеева

Сергей Горох: в последние годы жизни Моисеева на него было тяжело смотреть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин; 5-tv.ru

Артист умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет от третьего инсульта.

В последние годы жизни заслуженного артиста России Бориса Моисеева на него было тяжело смотреть. Об этом рассказал бывший директор певца Сергей Горох в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на встрече с коллегами в квартире народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

«Последние годы жизни было очень тяжело на него смотреть, когда он просто сидел смотрел новости, читал всякие неприятные вещи про себя в интернете. Но он справлялся с этим, все равно он до последнего дня был в нормальном состоянии, ну как с его болезнью можно назвать», — вспомнил Горох.

По словам экс-директора артиста, Моисеев до последнего своего дня жил полноценной жизнью. Однако болезнь не давала делать ему то, что ему хотелось — заниматься музыкой.

«Я даже не показывал вида, что замечаю как-то его в каком-то другом состоянии. Просто я с ним общался, как будто он абсолютно здоровый человек. И мне было на самом деле с ним легко. Он меня понимал с полуслова, я понимал тоже, даже когда он мало говорил», — рассказал Сергей.

Он также поделился, что до последнего выполнял все поручения Бориса Моисеева. Артист умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет от третьего инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестных фактах о Борисе Моисееве. Спустя время близкие продолжают делиться воспоминаниями об этом ярком, талантливом и неординарном человеке. Знаменитому артисту определенно была уготована необычная судьба, полная противоречий и контрастов.

