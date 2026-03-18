«Она является жертвой»: мать сообщницы Секача заявила о ее невиновности

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соучастница разбойного нападения на квартиру на Строгинском бульваре, в результате которого убили хозяйку жилплощади, Софья Никольская действовала под воздействием мошенников и ни в чем не виновата. Об этом заявила мать 22-летней девушки Наталья Никольская во время пресс-конференции после заседания суда.

По данным следствия, Софья приобрела болгарку и привезла ее соучастнику Даниилу Секачу для взлома сейфа в квартире убитой. После вскрытия сейфа Никольская передала деньги и ценности третьему лицу. В итоге девушку задержали ипредъявили ей обвинения по статье о разбое. Позже суд арестовал Никольскую до 14 мая 2026 года.

«Моя Софья ни в чем не виновата. Она является не соучастницей, она является жертвой очень умелых, хитроумных мошенников, которые умеют пользоваться различными технологиями для того, чтобы надавить, запугать, вскрыть любые аккаунты», — заявила Наталья.

По словам женщины, девушка думала, что спасает свою семью от убийства и разорения, поэтому следовала указаниям злоумышленников. Наталья считает, что виновата в произошедшем система, которая никак не может справиться с мошенниками.

Разбойное нападение на северо-западе Москвы совершили 14 марта. Полицейские обнаружили в квартире тело 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч. со следами побоев и ножевыми ранениями. Убийство произошло, когда ее супруг находился в командировке на Ближнем Востоке.

У пары есть двое дочерей-подростков, младшего ребенка до этого обрабатывали мошенники. Когда матери не было дома, девочка открыла дверь «сотруднику ФСБ», который являлся грабителем. Им оказался 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач.

По одной из версий следствия, убийство не входило в планы исполнителя, он выполнял лишь функции курьера. Когда его впустили в помещение, он попросил девочку задержать мать на входе. В это время он начал вскрывать сейф. Женщина узнала, что происходит в их квартире, и вместе с дочерью побежала домой. Там все еще находился злоумышленник, который в итоге избил и зарезал Екатерину, дочь не тронул, но удерживал в жилище 12 часов, после чего скрылся со всем награбленным. В тот же день молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.