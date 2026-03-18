«Ужасное чувство»: Алена Апина про зависть

В творческих профессиях без нее никуда.

Зависть — это ужасное чувство, а зависть артиста — это вообще яд. Такое мнение выразила заслуженная артистка России, экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на встрече с коллегами в квартире народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

«Зависть — она вообще ужасное чувство, а зависть артиста — это вообще яд-яд. Тем более белая зависть, вы не знаете, что это такое, а я знаю. Когда какая-нибудь певица поет песню, и ты думаешь: „Я тебя ненавижу, потому что почему не я спела эту песню?“», — заявила Апина.

По словам артистки, зависть — это абсолютно нормальное человеческое чувство. Испытывая ее, человек начинает задумываться о причинах своего неуспеха по сравнению с другими и стремится понять, как ему достичь подобного результата в будущем.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Апина рассказала, что она ненавидела дуэт народной артистки СССР Людмилы Гурченко и заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева. По словам певицы их дуэты с Моисеевым были не такими успешными, как его дуэты с Гурченко.

