В центре Москвы на Охотном ряду произошел пожар
София Головизнина
Срочная новость
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
Возгорание началось в ресторане «Страна которой нет».
В центре Москвы на Охотном ряду произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным источника, пожар начался в ТЦ «Модный сезон» — в ресторане «Страна которой нет» Аркадия Новикова.
Экстренные службы работают на месте, людей эвакуируют. Обстоятельства произошедшего выясняются.
О пострадавших информации в настоящее время нет.