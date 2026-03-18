Путин с иронией ответил на слова Аксенова о «поднятых рюмках» в его честь

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства посоветовал воздержаться от частого употребления алкоголя.

Президент России Владимир Путин с легкой иронией прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что в республике в честь президента поднимали рюмки.

В разговоре с Аксеновым российский лидер поинтересовался, были ли переданы слова благодарности всем, кто принимал участие в событиях 2014 года. На это глава Крыма сообщил, что передал все слова благодарности и полностью доложился президенту. Также он добавил, что тосты в честь Путина поднимались не один раз. Он поблагодарил главу государства за его присутствие в их жизни.

«Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за вас все эти дни. Спасибо вам огромное, что вы есть в нашей жизни», — подчеркнул Аксенов.

В ответ Путин с улыбкой отметил, что, возможно, пора уже завершить подобные мероприятия с распитием алкоголя. Тогда глава Крыма уточнил, что все действия происходили в нерабочее время. Он добавил, что это не мешало официальным обязанностям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пошутил про чертей в московском метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.