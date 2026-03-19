Вражда окончилась: Людмилу Гурченко и Бориса Моисеева помирили после смерти

Квартира Людмилы Гурченко пополнилась новыми экспонатами.

Музей народной артистки СССР Людмилы Гурченко, открытый в 2016 году, пополнился новыми экспонатами. После долгого конфликта между Гурченко и заслуженным артистом России Борисом Моисеевым их близкие передали в музей костюмы и личные вещи актрисы. В передаче участвовали последний муж певицы Сергей Сенин и бывший директор Моисеева Сергей Горох. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Экспозиция воссоздает атмосферу последних лет жизни актрисы. Один из ключевых экспонатов — спальня Гурченко, которая служила ей мастерской. Здесь она шила костюмы и создавала образы для своих ролей. Актриса использовала различные ароматы, включая шипр и мужские духи, чтобы лучше вживаться в образы.

Среди ее работ — знаменитый костюм из платков.

«Нехватка рождает фантазию», — повторил экскурсовод слова Гурченко.

Также в музее представлен подарок от Лолиты Милявской для Бориса Моисеева — метровый клоун, который сейчас занял место на некогда любимом диване Гурченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале 2000-х годов Борис Моисеев и Людмила Гурченко записали дуэт «Петербург — Ленинград». Некоторое время они были близки, однако позже между ними возник разлад. Директор Моисеева объяснял это творческими разногласиями по поводу песни и концертов.

Истинная причина ссоры так и не была раскрыта, но, вероятно, Гурченко осталась обижена. Журналист Садчиковв-младший считает, что актриса не выдержала напора Моисеева, а инцидент с песней стал последней каплей. За несколько дней до смерти Гурченко Моисеев позвонил ей и попросил прощения. Приняла ли актриса его извинения — неизвестно, но ходят слухи, что они помирились.

