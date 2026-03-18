Российские паралимпийцы совершили подвиг, взяв третье место в медальном зачете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Президент РФ призвал МОК «перестать заниматься фокусами».

Президент России Владимир Путин высоко оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии, назвав его настоящим подвигом. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 18 марта, передает 5-tv.ru.

Глава государства подчеркнул, что спортсмены, завоевавшие третье место в медальном зачете, совершили настоящий подвиг. Путин добавил, что 19 марта лично встретится с призерами и поздравит их с блестящим результатом.

Президент также согласился с тем, что «спорт должен быть маяком», и выразил надежду на изменение подхода Международного олимпийского комитета.

«Хочется надеяться, что МОК перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал Путин, добавив, что международная организация должна перестать «заниматься фокусами» по отношению к спортсменам из России.

Прежде министр спорта РФ Михаил Дегтярев доложил президенту о результатах Паралимпийских игр для российской команды. Он отметил, что МОК, возможно, изменил подход к снижению политизации спорта. Также министр подчеркнул, что Минспорта продолжает борьбу за восстановление прав российских спортсменов.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские спортсмены выступили под национальным флагом и исполнили гимн страны.

За сборную России выступили шесть атлетов, завоевавших 12 медалей, из которых восемь — золотые. В медальном зачете Россия заняла третье место, уступив только Китаю и США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сборная Украины бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады из-за участия российских спортсменов.

