Историческое воссоединение: Путин рассказал, как расцветает Крым и Севастополь

Фото, видео: пресс-служба Президента России; 5-tv.ru

Глава государства призвал правительство уделять пристальное внимание полуострову.

Сегодня с Днем воссоединения Крыма с Россией соотечественников поздравил Владимир Путин. Как отметил президент, за выбор жителей новых регионов — сегодня сражаются участники специальной военной операции. Также глава государства поблагодарил всех, кто занимается восстановлением Крыма и Донбасса. По видеосвязи он открыл новые объекты на полуострове. Среди них — детский реабилитационный центр в Евпатории, крытый каток с искусственным льдом в Севастополе, а также очистные сооружения в курортном Судаке.

«Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения. В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработной платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов. Прошу правительства и впредь уделять самое пристальное внимание развитию наших, этих, наших субъектов, федерации, укреплению их экономического потенциала и промышленной базы повышения уровня жизни местных жителей. Сегодня у нас на прямой связи ряд новых, успешно реализованных проектов в Крыму и Севастополе», — сказал президент.

Во время совещания с членами правительства вспомнили и о триумфе наших атлетов на Параолимпийских играх. Владимир Путин прямо сказал — они совершили подвиг, завоевав третье место командой, состоящей из шести человек! Президент отметил, что спорт должен быть маяком и выразил надежду, что Международный олимпийский комитет перестанет «заниматься фокусами».

«У нас еще в советское время был такой фокусник, по моему, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы которыми все удивлялись и восхищались. Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, а перешел бы к тому о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен, чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы этих конфликты. Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время. Что касается наших ребят паралимпийцев, они тоже совершили, действительно, реально подвиг. Просто удивительно», — сказал Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.