Студент колледжа забрал у сообщницы выброшенные из окна деньги и драгоценности.

В деле об убийстве 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч. в Москве, в котором замешан 20-летний футболист Даниил Секач, появился новый фигурант — 17-летний курьер. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодой человек стал третьим задержанным по этому делу. Именно ему 22-летняя соучастница. передала сброшенные из окна деньги и ценности, которые Секач похитил из сейфа убитой. Получив похищенное, курьер отдал его следующему участнику преступной схемы, личность которого сейчас устанавливают следователи.

Трагедия произошла 13 марта в квартире на Строгинском бульваре. По версии следствия, Секач, находясь под влиянием телефонных мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, вломился в чужое жилье. Дверь ему открыла 17-летняя дочь хозяйки, которую аферисты тоже убедили, что в квартире, мол, будет проводиться «оперативное мероприятие».

Молодой человек принес с собой болгарку, лом и кувалду.

Когда первый инструмент сломался, мошенники отправили к дому соучастницу — девушка купила новую болгарку и оставила ее у двери. Вскрывая сейф, Секач столкнулся с вернувшейся домой хозяйкой. По приказу кураторов он напал на женщину, избил ее и нанес не менее двух ударов ножом. Все происходящее он транслировал мошенникам по видеосвязи.

«По поручению организаторов, она приобрела строительный инструмент и передала соучастнику», — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Регина Ильясова о роли задержанной девушки.

После убийства Секач вскрыл сейф, забрал более двух тысяч долларов, ювелирные украшения и инвестиционные монеты. По указанию кураторов он выбросил все из окна. Соучастница подобрала добычу и скрылась, однако при задержании у нее ничего не нашли — она уже передала похищенное тому самому 17-летнему курьеру.

Увлекающегося рэпом и ставками Секача 14 марта задержали в гостинице, позже суд отправил его под стражу до 14 мая. Соучастнице предъявлено обвинение в разбое. Оба задержанных утверждают, что действовали под влиянием телефонных мошенников, которые дистанционно управляли каждым их шагом.

