Студентка-киллер отказалась признать вину за попытку убить пенсионерку молотком

Совершить преступление фигурантку надоумили мошенники.

В Москве арестованная по делу о покушении на пожилую женщину 20-летняя студентка не стала признавать свою причастность к произошедшему. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, информацию приводит РИА Новости.

По данным следствия, девушка не только отвергла обвинения, но и воспользовалась правом отказаться от дачи показаний. Ей вменяют покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение заключить подозреваемую под стражу. Во время заседания она просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако это ходатайство удовлетворено не было.

Девушку задержали в Москве. По версии следствия, преступление она готовилась совершить по указанию телефонных аферистов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как полагают следователи, злоумышленники убедили молодую женщину, что она якобы помогает силовым структурам в борьбе с иностранными агентами. В марте кураторы дали ей задание «устранить» пенсионерку, которую представили ей как человека, причастного к подобной деятельности.

