Даже если у вас нет злого умысла, вы можете столкнуться с проблемами с законом.

Выращивание некоторых культур на даче может закончиться не только штрафом, но и реальным лишением свободы. Об этом РИА Новости рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, речь идет о растениях, содержащих наркотические или психотропные вещества. В перечень входят конопля, мак снотворный, гавайская роза, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, мимоза хостилис и голубой лотос. Культивирование таких культур запрещено законом.

Специалист подчеркнул, что ответственность наступает не только за умышленное выращивание, но и за бездействие владельца участка. Если на территории появляются дикорастущие растения с запрещенными веществами, их необходимо своевременно уничтожить.

Юрист пояснил, что за несвоевременное уничтожение таких растений может грозить штраф до четырех тысяч рублей, а за их выращивание предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

Он также отметил, что уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает в случаях, когда количество растений признается крупным или особо крупным размером. Например, крупным считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли, и в таком случае наказание может предусматривать лишение свободы на срок до восьми лет.

