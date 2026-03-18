Опорочил репутацию: депутата Свинцова исключили из партии ЛДПР

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее россияне массово жаловались на его действия.

Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова исключили из партии ЛДПР. Об этом говорится в заявлении фракнции, опубликованном в Telegram-канале.

«Депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально‑демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», — сказала пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

Кавшар добавила, что решение было принято единогласно. В партии отметили, что одной из причин исключения депутата стало совершение действий, которые порочат имидж ЛДПР. Также замглавы аппарата партии рассказала о «массовых жалобах» на депутата со стороны россиян. Граждане ранее требовали исключить Свинцова из региональных отделений партии.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно предупреждал, что Свинцова могут исключить из фракции из-за его действий.

