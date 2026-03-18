Какие востребованные профессии можно получить в московских колледжах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие студенты таких образовательных учреждений устраиваются на работу по специальности еще до получения диплома.

В московских колледжах можно получить востребованную специальность и начать работать по профессии, еще будучи студентом. О том, каких специалистов готовят столичные учреждения среднеспециального образования, рассказали на портале mos.ru.

В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) готовят учащихся по одним из самых востребованным профессиям на столичном рынке труда. Например, «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Монтаж и ремонт промышленного оборудования», «Электромонтаж», «Слесарь-сборщик авиационной техники» «Металлообработка» и «Фармацевтика».

Погружение в будущую профессию у студентов начинается с первого курса. При этом каждая специальность в машиностроении включает от трех до пяти рабочих профессий. К тому же колледж входит в особую экономическую зону «Технополис Москва», который оснащен всем необходимым оборудованием.

Также это образовательное учреждение сотрудничает более чем с 350 предприятиями.

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева — одно из ведущих мест по подготовке специалистов для транспорта и промышленности столицы. Здесь обучают таким профессиям, как токарь-универсал, сварщик, автомеханик, логист, оператор и наладчик станков с числовым программным управлением.

Кроме того, студенты, осваивающие направление «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» учатся работать не только с классическими автомобилями, но и электротранспортом.

В колледже также есть образовательные программы, реализовывающиеся совместно с работодателями. А со второго курса студенты могут перейти на индивидуальный учебный план, что позволят совмещать работу с получением образования. Успешно трудоустраиваются 98% выпускников этого учреждения.

Технологический колледж № 21 готовит специалистов креативных индустрий, тут открыты такие направления, как графический дизайн, реклама, дизайн (по отраслям) и социально-культурная деятельность.

Это образовательное учреждение также активно сотрудничает со столичными компаниями. Студенты имеют возможность проходить практику и участвовать в разных проектах. Многие учащиеся еще до получения диплома начинают работать по специальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.