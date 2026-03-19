«Бабушкино горе»: Стас Пьеха про свой 25-летний путь в музыке

В интервью артист откровенно рассказал про сложный путь «Петербургского панка», съемках на «Фабрике звезд» и своей тяжелой зависимости.

Певец Стас Пьеха провел на сцене уже четверть века — солидный срок для любого артиста. Для кого-то 25 лет творческой карьеры звучат устрашающе, но для Пьехи, кажется, все только начинается.

Он стал одним из немногих, кто доказал, что является не просто наследником знаменитости, но и отдельной творческой единицей. Его голос и манеру исполнения нельзя спутать ни с кем в отечественном шоу-бизнесе! Более того, даже спустя десятилетия Стас Пьеха способен удивлять публику и заинтересовывать своей музыкой разные поколения.

Теперь, оглядываясь назад, артист решил вспомнить в откровенном разговоре с 5-tv.ru весь свой долгий и тернистый путь уже глазами взрослого состоявшегося человека.

На воспитании у бабушки

Стас Пьеха появился на свет 13 августа 1980 года в Ленинграде в известной семье. Его мама — заслуженная артистка РФ Илона Броневицкая, а отец — джазовый артист Пятрас Герулис. И, конечно же, нельзя не упомянуть его знаменитую бабушку — советскую певицу и актрису Эдиту Пьеху.

После развода родителей отец почти не принимал участие в воспитании сына. Когда Илона Броневицкая снова вышла замуж, у Стаса Пьехи появилась сводная сестра Эрика.

Из-за большого количества гастролей Броневицкая вынуждена была отдать сына на воспитание бабушке, которая и предложила внуку начать петь. Именно Эдита Пьеха вывела впервые Стаса на сцену во время своего выступления.

Затем его отправили в хоровое училище Ленинградской капеллы — там он обучался вокалу и игре на пианино. Уже через несколько лет молодой человек решил жизненный вектор и стать стилистом-парикмахером, но Стаса все же вернули в хоровое училище. Потом его отправили учиться в российскую академию музыки имени Гнесиных.

Свои первые концерты он дал еще в конце 1990х в составе музыкальных коллективов. Также он часто пел дуэтом с бабушкой, в ресторанах и даже выступал с казачьим хором и в коллективе военной академии имени М. В. Фрунзе. Уже до широкой известности его концертная деятельность била ключом.

«До „Фабрики“ были коллективы разные — авангардный, альтернативный. Был коллектив каверов, была Пелагея», — перечисляет артист в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Однако тогда его пути с музыкантами не сложились — пришлось отправляться на поиски себя. Эти поиски и завели его на кастинг известной телепередачи.

«У меня не было никакой надежды»

Отправкой точкой в его карьере стало появление в четвертом сезоне популярного шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. Как признался Пьеха, решение пойти на кастинг было принято от отчаяния, так как он не знал, куда еще можно податься.

«Меня занесло на кастинг „Фабрики заезд“ уже от отчаяния. Хотелось, чтобы что-то уже наконец поменялось в жизни», — вспоминает певец.

Пьеха до последнего не верил, что пройдет отбор, так как, по его мнению, выступал он так себе. Особенно у артиста были на тот момент проблемы с хореографией. Пьеха с содроганием вспоминает те отборочные дни, так как артистов буквально «мучили» целями днями и неделями.

Несмотря на то, что многие судачили о влиятельной бабушке и кумовстве, артист столкнулся с обратной проблемой: его не хотели брать на шоу, так как боялись реакции общественности. Организаторов больше волновало, что артиста назовут «ангажированным внучком» или, еще лучше, «бабушкиным горем».

«Никто же не знал, что я панк Петербургский!» — шутит артист, ссылаясь на свое непростое дворовое детство.

Другими словами, надежда на успех таяла «на глазах». Но в какой-то момент за певца вступился продюсер Виктор Дробыш, который потом лично взялся за юное дарование. И не прогадал.

«У меня не было никакой надежды. Когда сказали, что меня взяли, у меня был шок абсолютный!» — делится Пьеха.

Это решение стало знаменательным и обеспечило Пьехе успех. Также не обошлось и без Дробыша, который написал специально для артиста несколько хитов, включая песню «Одна звезда».

На том же проекте Пьеха спел вместе с певицей Валерией песню «Ты грустишь» — композиция также стала очень популярной. В финале Пьеха занял третье место, и в качестве награды ему полагалась запись музыкального альбома и съемки клипа.

Жизнь после «Фабрики» и сольное творчество

С Дробышем Пьеха продолжал работать, и в 2005 году вышел его первый диск под названием «Одна звезда». В него входила советская песня «Город детства», которую он спел с бабушкой. Кроме того, артиста ждал гастрольный тур по Россией вместе с участниками «Фабрики». Уже после этого артист начал свою сольную карьеру.

В 2008 году вышел его второй сольный альбом под названием «Иначе». Туда также вышла песня «Она не твоя», спетая в дуэте с народным артистом РФ Григорием Лепсом. Композиция стала большим хитом и завоевала все российские премии. Тогда же Стас выпустил песню вместе с певицей Славой «Я и ты». Это был настоявший звездный час артиста.

Кроме того, Пьеха попробовал себя и в качестве ведущего, снимавшись вместе с его коллегой Викторией Боней в программе «Cosmopolitan. Видеоверсия». Спустя год он стал наставников в украинском шоу «Голос страны».

Следующий альбом Пьехи вышел в 2014 году под названием «10», куда вошли, в том числе, песня «Счастье» и «Несовместимая любовь». Затем он немного сбавил обороты в своей творческой деятельности, сосредоточившись на открытии наркологического центра в Москве.

В 2019 году он был приглашен в шоу «Три аккорда». В 2020 году из-за пандемии его концертные туры отменились, как и у коллег. Лишь в 2021 году Стас Пьеха вернулся с большими выступлениями по стране, а также представил новые песни, написанные еще во время локдауна.

Затем об артисте вновь заговорили после выхода второго сезона шоу «Маска», где он выступал в костюме Неваляшки. Артист до последнего старался запутать зрителей. Тогда же певица Валерия отметила комедийный талант его коллеги и друга. В 2022 году Стас Пьеха стал одним из членов жюри шоу «Ты супер! 60+», а чуть позже и программы «Суперстар!».

В 2024-м артист отменил несколько концертов из-за потери голоса и трахеита. В 2025-м он вновь вернулся и выпустил нетипичный для себя трек в стиле фолк и метал — «Злые вороны». Молодежи новое творение пришлось по вкусу.

В интервью 5-tv.ru певец признался, что еще во время съемок шоу он хотел изменить жанровое направление в творчестве в сторону аванград арт-рок или синти-поп. Но лишь теперь с изменениями в музыкальной индустрии он может раскрыться в творчестве.

«Сейчас изменилась индустрия. Изменилось все до неузнаваемости. Сейчас пытаться делать обычную „попсу“ в том стиле, что я делал, уже нерелевантно. Потому что выше головы уже не прыгнешь! Сейчас либо удивлять по-настоящему и делать второе восхождение на Олимп, либо бросать это глупое занятие и все! Я решил поудивлять», — говорит Пьеха.

Артист рассуждает так: если не получится, то не страшно, ведь он ничего не теряет. По крайне мере, он попробовал. Если получится, то наступит второй пик его славы в карьере.

Проблемы с наркотиками

В подростковом возрасте артист пристрастился к запрещенным веществам. Хоть Пьеха и жил у бабушки в центре, он попал в плохую компанию и пробовал все то, что было модно у его сверстников. Начиналось все как баловство и шутка, но потом переросло в настоящую зависимость, с которой он боролся долгое время.

Семья до сих пор с ужасом вспоминает те времена, ведь тогда Стас стал просто неуправляем. В своих интервью Пьеха не стесняется рассказывать об этом «темном пятне» в биографии, чтобы показать, к каким серьезным последствиям приводят подобные вещи.

В какой-то момент все стало настолько плохо, что Пьеха перешел на тяжелые наркотики, стал выносить вещи из дома и стал часто попадать в полицию. Долгое время из-за занятости в семье не замечали эту проблему. Все вскрылось лишь когда будущий артист уснул с сигаретой во рту и поджег тем самым квартиру.

Зависимость Стаса сильно объединила семью. Для Пьехи это был очень важный период, так как его мама впервые за всю жизнь была так долго рядом с ним. Семья делала все возможное, чтобы вытащить его «со дна». Стасу Пьехе даже пришлось пережить три реанимации, а в какой-то момент его и вовсе отдали в детский дом на перевоспитание. Интересно, что шефство над этим учреждением взяла сама Эдита Пьеха. В общей сложности он провел там семь лет.

По словам артиста, бабушка часто приезжала туда с подарками и выступала. Сам Стас часто приезжал домой и даже брал с собой новости из детского дома. Более того, Пьеха признался, что ему в этом месте очень даже нравилось, и порой он сбегал даже из дома тайком, чтобы там переночевать.

В 2008 году артист открыл свой первый реабилитационный центр в столице, где были внедрены те методики, которые помогли самому Пьехе в борьбе с зависимостью. Однако сам певец продолжал употреблять наркотики еще до 2014 года — именно в то время у него и случился инфаркт. Это стало последней каплей, после чего Пьеха попрощался с наркотиками.

«Мне пришлось выздоравливать долго от своей головы, от зависимостей и от мышления, которое было направлено на уничтожение себя. Пришлось становиться шире, духовное, глубже», — так говорит о своем непростом опыте спустя годы артист.

В 2020 году была открыта «ПС Клиника», где лечат людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Но на деле учреждение принадлежит Илоне Броневицкой, а Пьеха является лицом клиники.

Пошел по стопам отца

Как говорил сам певец, в молодости девушки не обращали внимание на него, так как он был «гадким утенком». Когда же они узнавали о том, что он принимает запрещенные вещества, то и вовсе переставали с ним общаться.

Впервые Стас Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой в 2013 году. В 2014 году у пары родился сын Петр. Однако отношения их продлились недолго, и в 2016-м они развелись. Петр остался жить с мамой, а Стас Пьеха помогает бывшей жене и ребенку материально. В интервью артист признавался, что не участвует в жизни ребенка, как и его отец.

После расставания с Горчаковой певцу приписывали разные отношения. Так, он встречался с режиссером Елизаветой Клюзко, которая снимала клип «Листы календаря». Была также в сети информация, что у нег были отношения со звездой шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной. В 2023 году он встречался с актрисой Никой Здорик, которая младше него на 20 лет.

Четверть века на сцене и «дикий ребрендинг»

Этот год стал особенно значимым для певца: в 2026-м Стас Пьеха отметил свое 25-летие на сцене. В честь этого громкого события он выступил со своим концертом в концертном зале «Октябрьский» 10 марта. По такому случаю он выбрал особый формат в сопровождении симфонического оркестра.

Символично, что концерт объединяет сразу два юбилея — творческий рубеж длиною в четверть века и 45 летний юбилей со дня рождения. Певец решил полностью переосмыслить свой путь и полон творческой энергии для воплощения новых музыкальных идей. В беседе с 5-tv.ru артист рассказал о своих планах в музыке. Он признался, что хочет окончательно сменить жанровое направление своего творчества.

«Хочу дико ребренднуться», — сказал, не раздумывая, певец в ответ на вопрос о его планах.

Пьеха желает привнести в свою музыку больше «неожиданности», альтернативы и «тяжести». При этом артист намерен оставить смысловую часть нетронутой, а также свое «мужское начало» и, конечно, любовь. Музыкант открыл в себе «второе дыхание» теперь волен делать все, что хочет.

