НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре

Промышленное предприятие находится на побережье Персидского залива, и ранее его останавливали из-за атаки беспилотников на фоне войны в Иране.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco 13 марта восстановила работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рас-Таннуре на побережье Персидского залива, остановленного ранее из-за атаки беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные отраслевого мониторинга IIR.

НПЗ в Рас-Таннуре, перерабатывающий до 550 тысяч баррелей нефти в сутки, является крупнейшим в королевстве. Представители Saudi Aramco пока не прокомментировали детали возобновления работы завода.

По информации Министерства энергетики Саудовской Аравии, падение обломков сбитых беспилотников вызвало лишь незначительные повреждения, однако часть производственных мощностей остановили на время в качестве меры предосторожности. Поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок не пострадали.

Агентство Bloomberg отметило, что обычно экспорт нефти осуществляется через порт Рас-Таннура, однако из-за затруднений в Ормузском проливе Эр-Рияд был вынужден перенаправить часть поставок через порт Янбу на Красном море. При этом поток танкеров через Ормузский пролив остался ограниченным из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном. Несмотря на это, Иран продолжил экспорт нефти через данный маршрут, объем поставок оценивался примерно в полтора миллиона баррелей в сутки.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме заявили о частичном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Там подчеркнули, что Вашингтон рассчитывает на скорое завершение кризиса на Ближнем Востоке.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 28 февраля после ударов США и Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли военные и гражданские лица. В ответ Тегеран начал ракетные и дроновые атаки на израильские города и американские военные базы, что привело к закрытию воздушного пространства некоторых стран и приостановке переговорного процесса.

