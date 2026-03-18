Консультация может помочь сформировать у женщины положительное отношение к рождению наследников.

Министерство здравоохранения рекомендовало направлять женщин на консультацию к медицинскому психологу, если в анкете в рамках репродуктивной диспансеризации они указывают, что не планируют иметь детей. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно рекомендациям, если пациентка отвечает «ноль» на вопрос о желаемом количестве детей, в том числе при уже рожденных, врачам предлагается направить ее к психологу. Предполагается, что консультация может помочь сформировать у женщины положительное отношение к рождению детей.

В документе также описали случаи, когда пациенток следует направлять к другим профильным специалистам. Например, при наличии акне или алопеции рекомендовали консультация дерматовенеролога. При ожирении и возможных эндокринных нарушениях женщину посоветовали направить к эндокринологу. Если выявлены отклонения массы тела, вредные привычки или хронические заболевания, пациентке следует посетить терапевта.

Отдельное внимание уделили профилактике гинекологических заболеваний. Женщинам без выявленных патологий, но имеющим факторы риска, должны поступать рекомендации по их устранению. В частности, врачи обратили внимание на необходимость нормализации массы тела.

Также в документе описали важность своевременного выявления и лечения инфекций, передающихся половым путем, и соматических заболеваний, которые могут влиять на репродуктивную функцию. Среди них — эндокринные и сердечно-сосудистые болезни, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции. При их обнаружении пациентке должна рекомендоваться консультация профильного врача.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России с 1 марта появился регистр информации о беременных. В регистр вносят дату постановки на учет, исход беременности, сведения о применении вспомогательных репродуктивных технологий и другие важные данные.

