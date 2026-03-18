Умерший похититель девочки в Смоленске состоял на учете как склонный к суициду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, которого нашли мертвым в следственном изоляторе, состоял на профилактическом учете как склонный к суицидальному поведению. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, после обнаружения арестованного на место вызвали медицинского работника. Специалист попытался провести реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не получилось.

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

Девятилетняя школьница исчезла 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. После этого в городе начали масштабные поиски с участием полиции и волонтеров.

Спустя два дня девочку обнаружили живой в квартире в Заднепровском районе Смоленска. Следствие установило, что ее удерживали в помещении, где проживал подозреваемый. Мужчина признался, что держал ребенка в квартире своей сожительницы — 51-летней Натальи Луговской.

После задержания в отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Суд отправил подозреваемого и его знакомую под арест на два месяца. Степень причастности женщины к произошедшему следствие продолжает устанавливать.

Правоохранители уточняли, что выйти на подозреваемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые помогли восстановить маршрут передвижения пропавшей школьницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.