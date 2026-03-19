Не растерялся: американский спортсмен «сыграл» в баскетбол кроссовкой

Судьи креатив не оценили.

Новые правила игры в баскетбол решил ввести один из игроков в НБА. Прямо во время матча он потерял обувь, но не растерялся и попытался выбить мяч у соперника слетевшей кроссовкой.

Судьи креатив не оценили — быстро раздался свисток, и спортсмену выдали технический фол. Противникам засчитали автоматически два очка. Но, несмотря на это, все равно победила — по классической схеме, с кроссовками на ногах.

Ранее британский лыжник Габриэль Гледхилл устроил пьяный марафон во время гонки на 50 километров на этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсмен на протяжении дистанции принимал от зрителей алкоголь, выпив около 12 бутылок пива и несколько рюмок крепких напитков.

Уже к середине дистанции Гледхилл едва держался на ногах, сильно отстал от соперников и финишировал вместе с участницами женской гонки, стартовавшими на 45 минут позже. В итоге британец занял 67-е место, проиграв победителю более 20 минут.

