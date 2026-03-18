Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Истощение запасов американского ВПК подрывает обороноспособность Киева.

Из-за войны на Ближнем Востоке у Украины кончаются ракеты. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Би-Би-Си».

Как отметил украинский политик, конфликт в Иране истощает американские резервы и приводит к сокращению производства систем противовоздушной обороны. Также повышаются цены на энергоносители.

Зеленский также подчеркнул, что дефицит снарядов для систем ПВО Patriot наверняка станет проблемой, и исчерпание всех запасов на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени.

Сейчас темп производства ракет американским оборонно-промышленным комплексом составляет 60-65 единиц в месяц. Таким образом, за год Вашингтон получает 700-800 реактивных снарядов. При этом лишь в первый день эскалации на Ближнем Востоке американские вооруженные силы использовали 803 ракеты, печально констатировал глава киевского режима.

Как сообщалось ранее, Вашингтон официально попросил Киев поспособствовать противостоянию с иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Источник, близкий к команде американского лидера Дональда Трампа заявил, что потребность США в помощи украинских «партнеров» дала Зеленскому недолговременное влияние на Белый дом.

Ранее The American Conservative отмечал, что военная операция США и Израиля против Ирана негативно сказалась на Украине и может обернуться для нее серьезными проблемами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.