СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Следственные органы начали проверку после обнаружения тела обвиняемого в похищении девятилетней девочки Сергея Грищенкова в следственном изоляторе в Смоленске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, тело мужчины обнаружили в камере Следственного изолятора № 1 Смоленска. В данный момент проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
По данным ТАСС, мужчина мог покончить с собой, однако официального подтверждения этой версии от следственных и правоохранительных органов не поступало.
Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Школьница вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой, после чего начались масштабные поиски с участием полиции и добровольцев.
Позже правоохранители установили возможного причастного к исчезновению ребенка с помощью камер видеонаблюдения. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире Грищенкова, где он проживал вместе со своей знакомой — 51-летней Натальей Луговской. После этого обоих задержали. Следствие продолжает устанавливать степень причастности женщины к произошедшему.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.